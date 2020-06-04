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Золушка и четверо рыцарей (2016)
1 сезон 16 серия
Золушка и четверо рыцарей (2016)
  • Год выхода: 2016
  • Страна: Корея
  • Режиссер(ы): Квон Хёк-чхан
  • В ролях: Чон Ир-у, Ан Джэ-хён, Пак Со-дам, Ким Ён-гон, Чхве Мин
  • Перевод: GREEN TEA
05.10.2020, 09:04
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Давай сражаться, призрак (2016)
1 сезон 16 серия
Давай сражаться, призрак (2016)
  • Год выхода: 2016
  • Страна: Корея
  • Режиссер(ы): Пак Чун-хва
  • В ролях: Тхэгён, Ким Со-хён, Квон Юль, Ким Сан-хо, Кан Ги-ён
  • Перевод: GREEN TEA
05.10.2020, 09:04
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Тысяча лет любви (2016)
1 сезон 20 серия
Тысяча лет любви (2016)
  • Год выхода: 2016
  • Страна: Корея
  • Режиссер(ы): Ким Ги-юн
  • В ролях: Кан Сын-юн, Хван Сын-он, Ким Хи-джон, Чан Ги-ён, Ли Сын-джун
  • Перевод: Храм Дорам ТВ
05.10.2020, 09:02
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В яблочко! (2016)
1 сезон 8 серия
В яблочко! (2016)
  • Год выхода: 2016
  • Страна: Корея
  • Режиссер(ы): Нам Ги-хун
  • В ролях: Ким Джи-ён, Пэк Чхоль-мин, Со Джи-хун, Чо Джэ-юн, Ким Чхан-хван
  • Перевод: Субтитры
05.10.2020, 09:02
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ДжиФайтерс. Город супергероев (2016)
1 сезон 26 серия
ДжиФайтерс. Город супергероев (2016)
  • Год выхода: 2016
  • Страна: Корея
  • Режиссер(ы): -
  • В ролях: -
  • Перевод: CLS Media
05.10.2020, 08:57
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Пятеро детей (2016)
1 сезон 54 серия
Пятеро детей (2016)
  • Год выхода: 2016
  • Страна: Корея
  • Режиссер(ы): Ким Джон-гю
  • В ролях: Ан Джэ-ук, Со Ю-джин, Чхве Джон-у, Kim Chung, Чо Хён-до
  • Перевод: Субтитры
05.10.2020, 08:55
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Рэй и пожарный патруль (1 сезон)
1 сезон 26 серия
Рэй и пожарный патруль (1 сезон)
  • Год выхода: 2016
  • Страна: Корея
  • Режиссер(ы): Ким Хён-у
  • В ролях: -
  • Перевод: Дублированный
05.10.2020, 08:53
13
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Цветок в тюрьме (2016)
1 сезон 51 серия
Цветок в тюрьме (2016)
  • Год выхода: 2016
  • Страна: Корея
  • Режиссер(ы): Чхве Джон-гю
  • В ролях: Чин Сэ-ён, Ко Су, Ким Ми-сук, Чон Джун-хо, Пак Чу-ми
  • Перевод: Субтитры
05.10.2020, 08:51
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К2 (2016)
1 сезон 16 серия
К2 (2016)
  • Год выхода: 2016
  • Страна: Корея
  • Режиссер(ы): Квак Чон-хван
  • В ролях: Чи Чхан-ук, Юна, Сон Юн-а, Чо Сон-ха, Ким Гап-су
  • Перевод: STEPonee
05.10.2020, 08:46
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Шайба! (2016)
1 сезон 2 серия
Шайба! (2016)
  • Год выхода: 2016
  • Страна: Корея
  • Режиссер(ы): Ли Гван-ён
  • В ролях: Ли Гван-су, Чон Хэ-гюн, Сон Су-хён, Квак Тон-ён, Чо Юн-у
  • Перевод: Колобок
05.10.2020, 08:45
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