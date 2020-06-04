Последние новинки
1 сезон 16 серия
- Год выхода: 2016
- Страна: Корея
- Режиссер(ы): Квон Хёк-чхан
- В ролях: Чон Ир-у, Ан Джэ-хён, Пак Со-дам, Ким Ён-гон, Чхве Мин
- Перевод: GREEN TEA
1 сезон 16 серия
- Год выхода: 2016
- Страна: Корея
- Режиссер(ы): Пак Чун-хва
- В ролях: Тхэгён, Ким Со-хён, Квон Юль, Ким Сан-хо, Кан Ги-ён
- Перевод: GREEN TEA
1 сезон 20 серия
- Год выхода: 2016
- Страна: Корея
- Режиссер(ы): Ким Ги-юн
- В ролях: Кан Сын-юн, Хван Сын-он, Ким Хи-джон, Чан Ги-ён, Ли Сын-джун
- Перевод: Храм Дорам ТВ
1 сезон 8 серия
- Год выхода: 2016
- Страна: Корея
- Режиссер(ы): Нам Ги-хун
- В ролях: Ким Джи-ён, Пэк Чхоль-мин, Со Джи-хун, Чо Джэ-юн, Ким Чхан-хван
- Перевод: Субтитры
1 сезон 26 серия
- Год выхода: 2016
- Страна: Корея
- Режиссер(ы): -
- В ролях: -
- Перевод: CLS Media
1 сезон 54 серия
- Год выхода: 2016
- Страна: Корея
- Режиссер(ы): Ким Джон-гю
- В ролях: Ан Джэ-ук, Со Ю-джин, Чхве Джон-у, Kim Chung, Чо Хён-до
- Перевод: Субтитры
1 сезон 26 серия
- Год выхода: 2016
- Страна: Корея
- Режиссер(ы): Ким Хён-у
- В ролях: -
- Перевод: Дублированный
1 сезон 51 серия
- Год выхода: 2016
- Страна: Корея
- Режиссер(ы): Чхве Джон-гю
- В ролях: Чин Сэ-ён, Ко Су, Ким Ми-сук, Чон Джун-хо, Пак Чу-ми
- Перевод: Субтитры
1 сезон 16 серия
- Год выхода: 2016
- Страна: Корея
- Режиссер(ы): Квак Чон-хван
- В ролях: Чи Чхан-ук, Юна, Сон Юн-а, Чо Сон-ха, Ким Гап-су
- Перевод: STEPonee
1 сезон 2 серия
- Год выхода: 2016
- Страна: Корея
- Режиссер(ы): Ли Гван-ён
- В ролях: Ли Гван-су, Чон Хэ-гюн, Сон Су-хён, Квак Тон-ён, Чо Юн-у
- Перевод: Колобок